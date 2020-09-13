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    Fatih’te tekel bayisinden alkol çalarken yakalandı

    İş yeri sahibi tarafından fark edilen şüpheli, geldiği araçla olay yerinden uzaklaşırken; o anlar kameraya yansıdı.
    • İHA
    • 13.09.2020 - 09:40
    • Güncelleme : 13.09.2020 - 09:40
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    Fatih’te tekel bayisinden alkol çalarken yakalandı

    İstanbul’un Fatih ilçesi Samatya semtinde bulunan tekel bayisini sabah saatlerinde açan Gürsel Abukan, müşterilere satış yapmaya başladı.

    İş yerine bir süre sonra içerisinde 5 kişinin olduğu bir otomobil yanaştı.

    PANTOLONUNUN ARKASINA KOYDU

    Şahıslardan ikisi içeriye girerek, alışveriş yapmaya başladı. O esnada içerideki şahıslardan biri, buzdolabından alkol alarak kasaya doğru yöneldi. Şahıs kaşla göz arasında alkol kutusunu esnaf Abukan’a göstermeyerek pantolonunun arkasına soktu.

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    ARKALARINDAN KOŞUP, YAKALADI

    Diğer arkadaşının alışverişi bitirmesini bekleyen şahıs, ardından geldikleri otomobile bindi. Ancak esnaf Gürsel Abukan, şahsın tişörtüyle kapatamadığı alkol kutusunu görünce hemen arkalarından koştu.

    Şahıslarla küfürleşerek tartışan Abukan, alkol kutusunu geri alarak iş yerine girdi. Şahıslar ise otomobille uzaklaştı.

    Fatih’te tekel bayisinden alkol çalarken yakalandı #1

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