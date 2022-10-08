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    Fatih’te tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldılar

    Mağazanın önünde duran iki kadın, hırsızların radarına girdi. Hırsızların tekerlekli sandalyede asılı olan çantayı çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.
    • 08.10.2022 - 09:59
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    Fatih’te tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldılar

    Hırsızların bu kez hedefi engelli bir vatandaş oldu...

    İstanbul'un Fatih ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan bir olayda, iki kadın mağazının önündeki kadınları gözlerine kestirdi.

    Çantayı gözlerin kestirdiler

    Yüzlerini şapka, başörtü ve cerrahi maskeyle gizleyen şüpheliler, önce ayakta duran kadının dikkatini dağıtmaya çalıştı.

    Bu sırada kadınlardan biri, gözlerine kestirdikleri tekerlekli sandalyedeki çantayı gizlice almaya çalıştı.

    Fatih’te tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldılar VİDEO

    Kendilerini bekleyen araca bindiler

    Amaçlarına ulaşan şahıslar, cadde üzerinde kendilerini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı.

    Ardından çantalarının tekerlekli sandalyede olmadığını fark eden iki kadın, durumu anlayarak otomobilin peşinden koşsalar da yakalamayı başaramadı.

    Fatih’te tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldılar #1

    O anlar kamerada

    İHA'nın aktarımına göre; o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

    Fatih’te tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldılar #2


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