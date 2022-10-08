Mağazanın önünde duran iki kadın, hırsızların radarına girdi. Hırsızların tekerlekli sandalyede asılı olan çantayı çaldığı anlar saniye saniye kaydedildi.

Hırsızların bu kez hedefi engelli bir vatandaş oldu...

İstanbul'un Fatih ilçesinde öğle saatlerinde yaşanan bir olayda, iki kadın mağazının önündeki kadınları gözlerine kestirdi.

Çantayı gözlerin kestirdiler

Yüzlerini şapka, başörtü ve cerrahi maskeyle gizleyen şüpheliler, önce ayakta duran kadının dikkatini dağıtmaya çalıştı.

Bu sırada kadınlardan biri, gözlerine kestirdikleri tekerlekli sandalyedeki çantayı gizlice almaya çalıştı.

Fatih’te tekerlekli sandalyedeki kadının çantasını çaldılar VİDEO



Kendilerini bekleyen araca bindiler

Amaçlarına ulaşan şahıslar, cadde üzerinde kendilerini bekleyen otomobile binerek hızla uzaklaştı.

Ardından çantalarının tekerlekli sandalyede olmadığını fark eden iki kadın, durumu anlayarak otomobilin peşinden koşsalar da yakalamayı başaramadı.

O anlar kamerada

İHA'nın aktarımına göre; o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.