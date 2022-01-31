Yol verme nedeniyle iki sürücü arasında çıkan kavgada, taraflar birbirlerine tekme ve yumruklarla saldırdı. Kavga anları, saniye saniye kameraya yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fevzi Paşa Caddesi’nde trafikte iki sürücü, yol verme anlaşmazlığı yüzünden tartışmaya başladı.

Araçlarından inen sürücüler, tekme tokat kavgaya tutuştu.

VATANDAŞLAR AYIRDI

O anlar ise başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Görüntülerde, sürücülerden biri yerdeyken diğer sürücünün tekme ve yumruk attığı görüldü. Kavga eden sürücüleri, çevredeki vatandaşlar ayırdı.

Fatih’te, tekmeli yumruklu yol verme kavgası kamerada ViDEO