Yeşil ışığın yanmasıyla hareket geçen otomobil, ters yönden gelen motosikletle çarpıştı. Motosiklet sürücüsünün yaralandığı kaza anı ise güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

İstanbul’un Fatih ilçesi Turgut Özal Millet Caddesi’nde sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FGM 08 plakalı otomobil, yeşil ışık yandıktan sonra Haseki istikametine dönmek için harekete geçti.

Bu sırada otomobil sürücüsü, ters şeritten ilerleyen motosiklet sürücüsünü fark etmeyerek çarptı.

ÇARPIŞMA ANI KAMERADA

Kazanın olduğunu gören vatandaşlar ise durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen ekipler, yaralıyı ambulans ile hastaneye kaldırdı.

Otomobilin tersten gelen motosiklete çarpma anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Fatih’te ters yönde seyreden motosikletliye otomobil çarptı VİDEO

“MOTOSİKLETLİ DİKKATSİZDİ”

Kazanın olduğunu gören bir görgü tanığı ise motosikletlinin ters yönden geldiğini söyledi.

Görgü tanığı, “Tersten geliyordu öbür arkadaş da yeşil ışık yanınca o da geçti. O sıra motosiklet tersten geliyordu. Arabanın bir kabahati yok. Motor tersten geldi, motor dikkatsizdi yani. Çiçek falan bir şey vardı ama herhalde kuryeydi. Çok da hızlı, abartılı bir şekilde olmadı yani.” şeklinde konuştu.

Kazada bacağı kırılan motosiklet sürücüsünün sağlık durumunu iyi olduğu öğrenildi.