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- Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
Fatih'te tramvay ile İETT otobüsü çarpıştı
Haseki durağı civarında raylı yola giren İETT otobüsü ve tramvay çarpıştı.
- 11.05.2022 - 10:25
- Güncelleme : 11.05.2022 - 11:06
İstanbul Fatih'te Bağcılar-Kabataş tramvay hattında kaza yaşandı.
Haseki durağında raylı yola giren İETT otobüsü ile tramvay çarpıştı.
6 yolcu yaralandı
Kaza sırasında araçlarda bulunan 6 kişi yaralanırken, olay yerinde çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
İHA'nın aktarımına göre, yaralı yolcular ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Tramvay seferleri durduruldu
Tramvay seferleri yaşanan kaza sebebiyle durdurulurken, polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemleri aldı.
Sabah saatlerinde yaşanan kazada, işlerine gitmek üzere araçları kullanan yolcular da tramvay yolunda yürüyerek iş yerlerine yetişmeye çalıştı.