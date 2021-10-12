Trans birey Kadir Murat Sözübir'i bıçaklayarak öldüren Abdürrahim E. hakkında, müebbet hapis istemiyle dava açıldı.

İstanbul’un Fatih ilçesinde, Zeyrek Mahallesi, Kadı Çeşmesi Sokak'taki apartmanın çatı katında tek başına yaşayan trans birey Kadir Murat Sözübir (42), 5 Eylül günü vücuduna 6 bıçak darbesi alarak ağır yaralandı.

Çığlık seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ameliyata alınan Sözübir, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

İTİRAF ETTİ

Sözübir’i bıçaklayan Abdürrahim E. isimli şüpheli ise, 6 Eylül günü, Tekirdağ'daki Çerkezköy Gazi Polis Merkezi Amirliği'ne teslim oldu.

Suçta kullandığı bıçağı da teslim eden Abdürrahim E. cinayeti itiraf etti.

Bıçağı sonradan yıkadığını anlatan Abdürrahim E., gözaltına alındı.

100 LİRA İÇİN ÖLDÜRDÜ

Şüpheli Abdürrahim E. ifadesinde, cinsel birliktelik amacıyla Kadir Murat Sözübir'in Fatih'te yalnız yaşadığı çatı katındaki evine gittiğini, trans birey olduğunu fark edince anlaştıkları 100 lirayı geri almak istediğini söyledi.

Abdürrahim E., yaşanan tartışmanın ardından taşıdığı sustalıyı salladığı ve pişman olduğunu ifade etti.

Fatih'te trans bireyi öldüren zanlının müebbet hapsi istendi VİDEO



SORUŞTURMA TAMAMLANDI

Tutuklanan şüpheli Abdürrahim E. hakkında, İstanbul Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturma tamamlandı.

İDDİANAME

Hazırlanan iddianamede, soruşturma sonucunda taraflar arasında önceye dayalı herhangi bir husumet bulunmadığı, olay günü belli bir ücret karşılığında cinsel ilişki kurulması için telefon üzerinden sözlü anlaşmaya varıldığı, şüphelinin maktülün evindeyken ilişkiye başlanacağı sırada trans birey olduğunun ortaya çıktığı iddiasıyla taraflar arasında tartışma başladığı anlatıldı.

Şüphelinin cinsel ilişki kurmaktan vazgeçip verdiği ücreti geri istediği bu yüzden başlayan tartışmanın arbedeye döndüğü bunun üzerine şüphelinin yanında taşıdığı bıçağı maktule sallayarak ağır şekilde yaraladığı ifade edildi.

Adli tıp raporuna göre taraflar arasında ciddi boğuşma yaşandığı ve maktulün aldığı bıçak darbeleri sonucu hayatını kaybettiği kaydedildi.

Sanığın dolaylı olarak suçunu kabul ettiği, tahrik ve meşru müdafaaya yönelik hükümlerin uygulanmasının mahkemenin takdirinde olduğu belirtildi.

MÜEBBET HAPİS İSTENDİ

İddianamede, şüpheli Abdürrahim E'nin kasten öldürme suçundan müebbet hapisle cezalandırılması istedi.

Şüpheli, önümüzdeki günlerde İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.