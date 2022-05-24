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    Fatih'te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk

    Gördüğü turistin bacağına yapışarak para isteyen dilenci kız çocuğu, parayı alınca yoluna gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    • Haber Merkezi
    • 24.05.2022 - 14:26
    • Güncelleme : 24.05.2022 - 14:41
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    Fatih'te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk

    Her yıl Türkiye’ye milyonlarca turist geliyor, gezmedik yer bırakmıyor.

    Turistlerin ilk durağı olan İstanbul’da da bazı manzaralar hiç değişmiyor.

    Bacağına yapıştı

    Görüntüler Fatih ilçesinden…

    9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen dilenci kız çocuğu, gördüğü bir turist çiftin yanına yaklaştı.

    Dilenci çocuk, bir anda o turistin bacağına yapıştı, para istedi.

    Parayı aldı, turisti bıraktı

    Bunu fark eden bir vatandaş ise turisti çocuktan kurtarmak için canla başla mücadeleye başladı.

    Uzun süre direnen çocuk, parayı alınca turisti bıraktı.

    Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

    Fatih'te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk VİDEO

    Fatih te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk #1

    Fatih te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk #2

    Fatih te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk #3

    Fatih te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk #4


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