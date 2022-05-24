Gördüğü turistin bacağına yapışarak para isteyen dilenci kız çocuğu, parayı alınca yoluna gitti. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Her yıl Türkiye’ye milyonlarca turist geliyor, gezmedik yer bırakmıyor.

Turistlerin ilk durağı olan İstanbul’da da bazı manzaralar hiç değişmiyor.

Bacağına yapıştı

Görüntüler Fatih ilçesinden…

9-10 yaşlarında olduğu tahmin edilen dilenci kız çocuğu, gördüğü bir turist çiftin yanına yaklaştı.

Dilenci çocuk, bir anda o turistin bacağına yapıştı, para istedi.

Parayı aldı, turisti bıraktı

Bunu fark eden bir vatandaş ise turisti çocuktan kurtarmak için canla başla mücadeleye başladı.

Uzun süre direnen çocuk, parayı alınca turisti bıraktı.

Bu anlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Fatih'te turistin bacağına sarılıp bırakmayan dilenci çocuk VİDEO