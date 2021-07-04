HES kodu bulunmayan turistleri gözüne kestiren fırsatçıların, para karşılığında turistlere HES kodu sağladıkları tespit edildi.

İstanbul’un Fatih ilçesinde koronavirüs ile mücadele kapsamında yaygınlaşan HES kodu uygulaması, fırsatçıların yeni gelir kapısı oldu.

Toplu taşıma araçlarında kullanılan ulaşım kartlarına HES kodu tanıtma zorunluluğunun getirilmesinin ardından fırsatçılar, Beyazıt Tramvay Durağı önüne geldi.

HES kodu olmadığı için geçiş yapamayan turistleri gözüne kestiren şahısların, turistler ile iletişim kurup kod alabileceklerini söyledikleri belirlendi.

Cep telefonundaki mobil uygulama üzerinden HES kodunu tanımlayan fırsatçıların, 20 lira ile 50 lira arasında değişen miktarda para aldıkları tespit edildi.

PARA CEZASI KESİLDİ

İhbar üzerine harekete geçen ekipler, fırsatçılardan Servet Ö.'yü yakalayarak emniyete götürdü.

Servet Ö., emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından para cezası kesilerek serbest bırakıldı.

“HALK SAĞLIĞINI TEHDİT EDİYORLAR”

Bölge esnaflarından Uğur Yazar, “Turistlere ücret karşılığında HES kodu satıyorlar. HES kodu olmayanları beyaz masaya yönlendirmek yerine kendi HES kodlarını tanımlıyorlar ve halk sağlığını tehdit ediyorlar.” ifadelerini kullandı.

Fatih’te, turistlere para karşılığı HES kodu alan şahıslar yakalandı VİDEO

