Fatih’te yabancı uyruklu üniversite öğrencisi evinde ölü bulundu

Fatih’te yabancı uyruklu 32 yaşındaki üniversite öğrencisi Kemal Ahmedenov, yalnız yaşadığı evde ölü olarak bulundu. Şüpheli ölümle ilgili inceleme başlatıldı.

Fatih’te saat 22.00’da Köprülüzade Sokak üzerindeki apartmanın eksi ikinci katında bulunan dairede İstanbul Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Öğrencisi olan 32 yaşındaki Kemal Ahmedenov’a arkadaşları ulaşamadı.

ÖLÜ BULUNDU

Bunun üzerine Kemal Ahmedenov’un evine gelen arkadaşları kapının açılmaması üzerine durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine Kocamustafapaşa İtfaiye Amirliğinden gelen ekipler, kapıyı açtıklarında şahsın yerde hareketsiz vaziyette yattığını gördü.

Daha sonra olay yerine gelen polis ekipleri, durumu olay yeri inceleme ekiplerine haber verdi. Ekipler, yabancı uyruklu Kemal Ahmedenov’un evinde detaylı inceleme gerçekleştirdi. İnceleme sonucunda şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen savcının gerçekleştirdiği kontrollerin ardından şahsın cansız bedeni cenaze aracı ile Adli Tıp Morguna götürüldü. İddiaya göre Kemal Ahmedenov’un önceki gece arkadaşlar ile bir araya gelip eğlendiği öğrenildi.

Şahsın evinde yapılan araştırmada da içki şişelerinin bulunduğu öğrenildi. Yaşanan olay ile ilgili inceleme başlatıldı.