Hırsızlık yaptığı dükkanın önünden 3 gün sonra tekrar geçen ve ayakkabılarından tanınan şüphelinin dayak yediği o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesinde bulunan bir iş hanına gelen hırsız, 4 adet deri mont çaldı.

Şüpheli birkaç gün sonra aynı bölgeye tekrar gelince, iş yeri sahipleri tarafından ayakkabısından tanınarak yakalandı.

SOPALARLA DARBEDİLDİ

Esnaf tarafından içeri alınan hırsız sopalarla darbedilince suçunu itiraf etti. Hırısızın üzerinden çaldığı değerlendirilen 20 çift ayakkabı da çıktı.

Dayağın ardından serbest bırakılan şüphelinin, 2 gün sonra aynı bölgede çantacıdan hırsızlık yaparken tekrar yakalanınca bu sefer polise teslim edildiği belirtildi.

Fatih'te yakalanan hırsız, esnaf tarafından darbedildi VİDEO

"SIKIŞTIRINCA İTİRAF ETTİ"

Hırsızlık şüphelisini ayakkabısından tespit ettiğini söyleyen esnaf Sami Can, "O gün onu yakalayamadım ayakkabılarına iyi bakmıştım. 3 gün sonra bizim hanın önünden geçerken ayakkabılarından tespit ettim. Onu yakalayıp içeriye getirdim, sıkıştırdık itiraf etti." dedi.

Öte yandan şüphelinin elinde çuvalla gelip hırsızlık yapma anları güvenlik kamerasına, esnaf tarafından dayak yeme anları ise cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.