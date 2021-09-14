Yaşlı kadın, evinde çıkan yangında alevlerin arasından çıkamadı. İtfaiye ekiplerinin uğraşları sonucu kurtarılan kadın hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Fatih’te, 4 katlı bir binanın en üst katında yangın çıktı.

Oğluyla beraber yaşayan Tülay Yıldırım’ın evinde çıkan yangın, kısa sürede tüm daireyi sardı. Oğlu işe gittiği için evde tek başına bulunan Yıldırım, bir anda alevlerin arasında kaldı.

DEMANS HASTASI KADIN HASTANEYE SEVK EDİLDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri geldi. İtfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan kadını kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti.

Demans hastası yaralı kadın, sağlık ekiplerince ambulansla hastaneye sevk edilerek tedavi altına alındı.

"KAPKARAYDI KADIN"

Olayın yaşandığı apartmanda oturan bir kadın, “Nasıl olduğunu bilmiyoruz. Teyze demans hastası. Aklı gidip geliyor. Onun evinde oluyor. Sigara mı içiyordu, ocaktan mı yandı bilmiyoruz. Hastaneye götürdüler. Yanmış, kapkaraydı kadın.” dedi.

Polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

Fatih’te yangında mahsur kalan demans hastası kadını ekipler kurtardı VİDEO









