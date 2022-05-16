Fatih’te yaşlı adamı darbettiği iddia edilen otobüs şoförüne takipsizlik

Otobüste tartıştığı 74 yaşındaki adamı darbettiği iddiasıyla yargılanan İETT otobüsü şoförü hakkında yürütülen soruşturmaya, yaşlı adamın şikayetinden vazgeçmesi nedeniyle takipsizlik kararı verildi.

İstanbul Kocamustafapaşa'da ayakkabı boyacılığı yapan Kadir Şahin (74), 9 Nisan günü saat 17.40 sıralarında Bağcılar'daki evine gitmek için Fındıkzade durağında Eminönü-Yüzyıl arasında sefer yapan 33Y hat nolu İETT otobüsüne bindi.

Şoför, ilerlemesi yönünde Kadir Şahin’i uyarınca aralarında tartışma çıktı.

Darp raporu alıp, şikayetçi oldu

Şahin ise şoförün bu sırada yumruk atarak kendisini darbettiğini ileri sürdü.

Eli yüzü kan içinde otobüste oturtulduğunu ve Yüzyıl Köprüsü'nde otobüsten indikten sonra bayıldığını iddia eden Kadir Şahin, darp raporu alarak şoförden şikayetçi oldu.

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İtiraz sonrası serbest kaldı

Polis tarafından gözaltına alınan otobüs şoförü Alaaddin M. çıkarıldığı mahkemede, “Bana pet şişeyi fırlatmaya kalktı. Ben de tutmaya çalıştım. Elimi öne doğru savurunca elim burnuna çarptı. Burnunda sanırım yara varmış. Ben vurmadım.” dedi.

Ancak mahkeme, şüpheli şoför Alaaddin M.'nin 12 Nisan'da tutuklanmasına karar verdi.

Şikayetinden vazgeçti

Soruşturma yürütülürken Kadir Şahin şikayetinden vazgeçti.

Tutukluluğuna yapılan itiraz sonucu şüpheli şoförün tahliyesine karar verildi.

Takipsizlik kararı verildi

DHA’nın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Savcılığınca tamamlanan soruşturma sonunda takipsizlik kararı verildi.

Kararda, otobüs şoförü olan şüpheli Alaaddin M.'nin şikayetçiye ilerlemesi için bağırdığı, hakaret içeren sözler söyledikten sonra ayağa kalkarak kafasına yumruk atıp saldırdığı belirtildi.

Sinirlendi ancak bir şey yapmadı

Şüpheli şoför Alaaddin M., Kadir Şahin'in kendisine küfretmesi üzerine sinirlendiğini ancak bir şey yapmadığını söylediğine yer verildi.

Basit tıbbi müdahaleyle giderilebilecek şekilde yaralanan Kadir Şahin'in şikayetinden vazgeçtiği, şikayet şartı gerçekleşmediğinden kamu adına kovuşturma yapılmasına yer olmadığı kararı verildi.