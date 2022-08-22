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    Fatih'te yayaya çarpıp yoluna devam eden İETT otobüsü kamerada

    Cadde üzerindeki şahsa otobüsünün yanı ile vuran otobüs şoförü hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Yaşanan anlar ise kameraya yansıdı.
    • 22.08.2022 - 09:57
    • Güncelleme : 22.08.2022 - 09:58
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    Fatih'te yayaya çarpıp yoluna devam eden İETT otobüsü kamerada

    İstanbul'da İETT otobüsü dehşet dolu anlar yaşattı.

    Fatih Topkapı Sulukule Caddesi'nde yaşanan olayda, İETT otobüsü, caddeden yokuş yukarı süratle gitmeye başladı.

    Aynı yol üzerinde ilerleyen yayayı fark etmeyerek çarpan şoför, hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti.

    Arkasına bakmadan durağa ilerledi

    Çarpmanın etkisiyle yere düşen adam yaralanırken, İETT şoförü de Topkapı’da otobüs duraklarına gitti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    Fatih'te yayaya çarpıp yoluna devam eden İETT otobüsü kamerada VİDEO

    Polisler harekete geçti

    Kazada hafif yaralanan adam sağlık ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi. Güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri ise konuyla ilgili çalışma başlattı.

    "Aracı biz durdurmaya çalıştık"

    Cadde esnafı Mert Sevinç, “Biz iş yerimizin önünde oturuyorduk. Aşağıdan İETT otobüsü geliyordu. Sağ taraftan da bir kişi yukarı doğru çıkarken İETT otobüsü hızlı bir şekilde ona vurdu. Aracı biz durdurmaya çalıştık. Araç durmak istemedi. Direkt durağına gitti. 1 saat geçmeden polisler geldi. Polisler de kamera görüntülerini aldı” dedi.

    Fatih te yayaya çarpıp yoluna devam eden İETT otobüsü kamerada #1


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