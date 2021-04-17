Fatih’te yemek yerken 27 bin 400 lirasını çaldırdı

Fatih’te yemek yerken 27 bin 400 lirasını çaldırdı

Iraklı uyruklu turizmcinin cebinden 27 bin 400 lira çalan yabancı uyruklu hırsızlar, güvenlik kameralarına yakalandı.

3 Nisan günü İstanbul'un Fatih ilçesi Yenikapı semtindeki bir restorana giden 20 yıldan beri Türkiye’de yaşayan Irak uyruklu turizmci İdris Ahmet, yemek yemeye başladı.

Müşteri kılığında restorana giren 1'i kadın 2 şüpheli, arka masalarına oturdu.

CEKETİNİ ASARKEN PARASINI ÇALDI

Erkek şüpheli montunu sandalyesine asarken elini İdris Ahmet’in ceketinin cebine attı. Ceketin cebinde bulunan 27 bin 400 lirayı alarak, kendi ceketine koydu.

Yemek bile söylemeden restorandan kalkan şüpheliler, kayıplara karıştı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA

Yankesicilerin parayı çaldığı anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Bu arada yemeği bittikten sonra cebinde paraların olmadığını fark eden İdris Ahmet hayatının şokunu yaşadı.

Durumu polis ekiplerine bildiren Ahmet, şüphelilerin yakalanması için şikayetçi oldu.

Fatih’te yemek yerken 27 bin 400 lirasını çaldırdı VİDEO