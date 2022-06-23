İBB eski ek hizmet binasında çatıdaki demirlerin sökümü sırasında büyük bir demir parçası, caddedeki 2 aracın üzerine düştü. Olayda 1 kişi hafif bir şekilde kafasından yaralandı.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Fuat Paşa Caddesi'nde, geçtiğimiz yıllarda yıkımına karar verilen İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) eski ek hizmet binasında, bugün demir sökme işlemleri yapıldı.

Çalışmalar sırasında çatıda bulunan demirler vinç aracılığı sökülürken, büyük demir parçası caddeye düştü.

Demir, şans eseri caddede park halindeki iki aracın üstüne düştü, 1 kişi kafasından hafif şekilde yaralandı.

DHA’nın haberine göre; caddedeki esnaf duruma isyan ederken, düşen parça nedeniyle cadde trafiğe kapandı.

“Çok daha ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik”

Esnaflardan Gökhan İlkel, olaya yönelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

“Sabah saatlerinden itibaren yıkım başlamıştı. Demirleri tek tek söküp aşağı atıyorlardı. Esnaf arkadaşlar da uyardı. 'Çok gürültü oluyor, toz çıkıyor' diye ama onlar dinlemedi. Daha büyük demiri sökmeye kalktılar. Biz içeride temizlik yapıyorduk. Çok daha ciddi sıkıntılar yaşayabilirdik. Bir anda çok büyük bir gürültüyle demir aşağı düştü. 2 aracın üstüne düştü, bir de motorcu bir arkadaş vardı. Onu da çöp tenekesi korudu. Yoksa o arkadaş da çok zor durumda kalacaktı. Ufak çaplı bir yaralanma oldu. Ona müdahale ettik. Çok şükür başka bir durumumuz olmadı. Bu cadde her zaman kalabalık. Araç trafiği de çok yoğundu. Buradaki büyük aracın üstüne düşünce biraz engelledi.”

Fatih'te yıkılan binanın çatısındaki demir caddeye düştü: 1 yaralı VİDEO





“Direkt insanların üstüne düştü”

Araç sahiplerinden İbrahim Şıldır, "Kapalı Çarşı'ya yabancı arkadaşlarımızı bırakmaya geldik. Yukarıdan vinç kütle çıkarmaya çalışıyordu. Halatı koptu. Direkt insanların üstüne düştü. Kaç saattir zabıta, polis ne de bir ambulans gelmedi. Hiç kimse yok." şeklinde konuştu.