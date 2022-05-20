Fatih'te yol verme kavgası: Polis güçlükle ayırdı

Motosikletli iki sürücünün yol verme tartışması kavgaya dönüştü. Kavgayı gören trafik polisleri motosikletcileri güçlükle ayırdı.

İstanbul Fatih’te Cevizlibağ D-100 karayolu üzerinde yol verme tartışması yaşandı.

motosikletli 2 sürücü arasında Millet Caddesi’nin Topkapı girişine kadar süren tartışma, sürücülerin motosikletlerinden inmesiyle beraber kavgaya dönüştü.

Polis ekipleri güçlükle ayırdı

Tekme ve tokatlarla birbirlerine saldıran sürücüleri ayırmak için trafik polisleri araya girdi. İkazlara rağmen kavga etmeye devam eden sürücüleri polis ekipleri güçlükle ayırdı.

İHA'nın haberine göre, o anlar trafikteki diğer sürücüler tarafından cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.

