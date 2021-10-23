Karagümrük Mahallesi’nde, yol verme nedeniyle kavga eden sürücüler arasındaki kavgaya mahalleli de dahil oldu. Mahalleli aralarına aldıkları otomobil sürücüsünü öldüresiye darbetti.

İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Karagümrük Mahallesi’nde, sokak içerisinde denk gelen iki araç sürücüsü arasında, saat 22.00 sıralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, araçlarından inip birbirlerine saldırmaya başladı.

Sürücüler arasındaki kavgaya bir süre sonra mahalleli de dahil oldu.

ARACA SALDIRDILAR

Mahallede bir grup sürücüleri ayırmaya çalışırken, bir grup ise kavgaya dahil oldu.

Sinirlerine hakim olamayan şahıs, araca sopalarla, bazı gençler ise tekmelerle araca zarar verdi.

Kavga sırasında yere düşen şahıs, sopalarla öldüresiye dövüldü.

SOPA VE TEKMELERLE ÖLDÜRESİYE DARBEDİLDİ

Dayak yiyen şahsın yerde hareketsiz yatmasını dikkate almayan mahalleli defalarca sopa ve tekmelerle darp etti.

Araya giren diğer vatandaşlar, dayak yiyen şahsı mahallelinin elinden zor aldı.

KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.

Görüntülerde, öfkeli kalabalığın araca tekmelerle ve sopalarla saldırdığı, daha sonra ise bir şahsın sopa ve tekmelerle öldüresiye dayak yediği anlar yer aldı.

Fatih’te yol verme kavgasında sürücüyü öldüresiye dövdüler VİDEO

