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- Fatih’te yol verme kavgasında sürücüyü öldüresiye dövdüler
Fatih’te yol verme kavgasında sürücüyü öldüresiye dövdüler
- İHA
- 23.10.2021 - 10:30
- Güncelleme : 23.10.2021 - 10:36
İstanbul’un Fatih ilçesine bağlı Karagümrük Mahallesi’nde, sokak içerisinde denk gelen iki araç sürücüsü arasında, saat 22.00 sıralarında yol verme nedeniyle tartışma çıktı.
Tartışma kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü. Sürücüler, araçlarından inip birbirlerine saldırmaya başladı.
Sürücüler arasındaki kavgaya bir süre sonra mahalleli de dahil oldu.
ARACA SALDIRDILAR
Mahallede bir grup sürücüleri ayırmaya çalışırken, bir grup ise kavgaya dahil oldu.
Sinirlerine hakim olamayan şahıs, araca sopalarla, bazı gençler ise tekmelerle araca zarar verdi.
Kavga sırasında yere düşen şahıs, sopalarla öldüresiye dövüldü.
SOPA VE TEKMELERLE ÖLDÜRESİYE DARBEDİLDİ
Dayak yiyen şahsın yerde hareketsiz yatmasını dikkate almayan mahalleli defalarca sopa ve tekmelerle darp etti.
Araya giren diğer vatandaşlar, dayak yiyen şahsı mahallelinin elinden zor aldı.
KAMERAYA YANSIDI
Yaşanan anlar, saniye saniye kameraya yansıdı.
Görüntülerde, öfkeli kalabalığın araca tekmelerle ve sopalarla saldırdığı, daha sonra ise bir şahsın sopa ve tekmelerle öldüresiye dayak yediği anlar yer aldı.
Fatih’te yol verme kavgasında sürücüyü öldüresiye dövdüler VİDEO