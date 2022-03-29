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    Fatih'te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim

    Şehirlerarası ve yurt dışı otobüs yolculuklarında terminalin dışında yolcu indiren otobüs firmaları hakkında işlem yürütüldü. Ekipler, kural ihlali yapan sürücülere ceza kesti.
    • DHA
    • 29.03.2022 - 11:19
    • Güncelleme : 29.03.2022 - 11:34
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    Fatih'te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim

    Polis ekipleri, İstanbul Fatih'te seyahat firmalarına ait otobüslere yönelik çalışma yürüttü.

    Otobüslerin yazıhanelerinin bulunduğu noktalarda terminal ve ara durak dışında yolcu alıp indirmesine yönelik denetim yapan ekipler, cezai işlemlere başvurdu.

    İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ve Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı İstanbul Bölge Müdürlüğü ekiplerince yapılan denetimde emniyet ekipleri 196 lira, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'na bağlı ekiplerse 962 lira cezai işlem uyguladı.

    5 FİRMAYA KURAL İHLALİ CEZASI

    Bugün yapılan denetimde saat 10.00'a kadar 5 seyahat firmasına, biletsiz yolcu taşıma, başka firmaya ait biletli yolcu taşıma, terminal ve ara durak dışı yolcu indirme-bindirme, hat çizelgesi ve güzergaha uymamak gibi kural ihlallerinden işlem yapıldı.

    Ceza kesilen firmalardan biri toplamda 20 uyarı puanını ihlal ettiği için,2 bin 340 lira ceza kesildi.

    Fatih'te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim VİDEO

    Fatih te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim #1

    "TERMİNAL DIŞI DİYE BİR ŞEY YOK"

    Otobüs şoförü Sedat Alican, "Terminal dışı diye bir şey yok. Biz 2010'dan bu yana burada araç kaldırıyoruz. Biz vali ile de görüştük, belediyeye de gittik. Bize sadece saat 09.00'dan sonra arabaları buraya park etmeyin dediler. Biz de park etmiyoruz. Sabah 08.30'da buraya getiriyoruz, yolcularımızı alıp devam ediyoruz. Polis arkadan istediği gibi ceza yazıyor bu adalet değil, hukuk da değil insanlık da değil. Kuzey Irak'tan, İstanbul'a, İstanbul'dan Kuzey Irak'a gidiyor bu araç. Biz burada hizmet veriyoruz.  Biz valilikten talimat aldık, 'Siz 08.30'da buraya gelin size kimse karışmayacak' dendi." diye konuştu.

    Fatih te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim #2

    Fatih te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim #3

    Fatih te yolcuları terminale gelmeden indiren otobüslere denetim #4


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