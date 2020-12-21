Kiralanan 5 katlı apartmanda sokağa çıkma kısıtlamasında 3 gece, 2 gün kumar oynatılacağının belirlenmesi üzerine operasyon düzenleyen polis ekipleri, 22 şüpheliyi gözaltına aldı.

Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, sokağa çıkma kısıtlamasının uygulandığı hafta sonunda İskenderpaşa Mahallesi'ndeki 5 katlı apartmana çok sayıda kişinin kumar ve fuhuş için geldiği iddiaları üzerine çalışma başlattı.

Savcılıktan izin alan ekipler, belirlenen adrese operasyon düzenlemek için harekete geçti.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Ekipler operasyonun saat 23.45'te başlamasını planlanlarken, binayı kiralayan 'Başkan' lakaplı Mehmet Ö. ile yanındaki bir kişi saat 22.45'te binadan çıktı. Sivil polisler, bu kişileri takibe aldı.

Mehmet Ö. ile yanındaki kişi, girdikleri pastane çıkışı takip edildiklerini anlayınca binadakileri telefon ile arayıp bilgi vermek isterken gözaltına alındı.

OPERASYON SAATİ ÖNE ÇEKİLDİ

Beklenmedik bu gelişme üzerine ekipler operasyonu 1 saat öne aldı. Asayiş Büro ekipleri kısa sürede operasyon düzenlenecek binanın çevresindeki binaların çatılarına çıkarak kaçmak isteyenlere karşı önlem aldı. Gözaltına alınan Mehmet Ö. ile yanındaki kişiyi alan polisler, binaya girdi.

Apartmanda çok sayıda çelik kapı ve güvenlik kamerası olduğu görüldü. Ekipler ikinci katta çelik kapı ile karşılaşınca 'Başkan' lakaplı Mehmet Ö.'den kapıyı açmasını istedi. Bu kişinin yanında olmadığını öne sürdüğü anahtarı avucunun içerisinde sakladığı fark edildi. Anahtar ile açılan kapıdan giren polisleri güvenlik kameralarından görüp fark eden içeridekiler binanın çatısına çıkarak bitişikteki binalara kaçmak isterken kendilerini bekleyen polisler tarafından geldikleri yere geri gönderildi.

Fatih'teki 5 katlı 'kumar kampına' baskın ViDEO

ÜST KAT KUMARHANE, ALT KATLAR FUHUŞ ODASI

Polisler, Mehmet Ö. ile oğlu tarafından tümü ile kiralanan apartmanın üst katının kumarhane olarak kullanılmak üzere düzenlendiğini, 3'üncü katın restoran olarak hizmet verdiğini, diğer katlardaki odaların ise gelenler için otel odası olarak düzenlendiğini belirledi.

Bu binada kumar oynadığı tespit edilen 15 kişi ile bu kişilerle para karşılığı ilişkiye girdiği öne sürülen yabancı uyruklu 5 kadın olduğu tespit edildi. Hafta sonunda en az 10 bin TL kumar oynamaları şart koşulan kumarbazlar için düzenlenen binadaki odalarda gecelik konaklama ücretinin 300 TL olduğu, kadınlarla ilişkiye girilmesi halinde kişi başı gecelik 500 TL alındığı öne sürüldü.

7 KİŞİ SINIR DIŞI EDİLDİ

Binada yakalanan yabancı uyruklu 5 kadın ve 2 erkek sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi'ne teslim edildi. Gözaltına alınan kişilere, Kabahatler Kanunu uyarınca kumar oynamak suçundan 1225'er TL, İl Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçundan ise 3 bin 150'şer TL toplamda ise 90 bin 125 TL para cezası uygulanması için tutanak düzenlendi.

PERDE ARKASINDA SAKLANAN KADINLAR

Koronavirüs tehdidini tamamen göz ardı ettikleri belirlenen kumarbazların büyük bölümünün maskesiz olduğunu belirleyen polis maske dağıttı. Kumar oynadıkları tespit edilenlere Kabahatler Kanunu ile Umum Hıfzıssıhha Kanunu'na muhalefet suçlarından tutanak düzenlendi. Ayrıca maskesiz olanlar için de tutanak hazırlandı.

Bir odaya giren ekipler içeride iki kadın ile iki erkek bulunduğunu belirlerken, bir başka odada içeride bir erkek ile beraber olduğu belirlenen kadının ağladığı görüldü. Polis, kumar oynanan iskambil, okey takımlarına ve güvenlik kameraları ve kayıt cihazına el koydu bazı kadınlarında perdenin arkasında saklanması dikkat çekti.

OĞLUNU KRUPİYER OLARAK ÇALIŞTIRDI

Fuhuş yaptırmak ve kumar oynatmak için yer ve imkan sağlamakla suçlanan Mehmet Ö. ve krupiyer, garson olarak çalıştırdığı oğlu Turgay Ö., işlemlerinin ardından serbest kaldı.

POLİSİN DAĞITTIĞI MASKELERLE YÜZLERİNİ KAPATTILAR

Binada kalanlara yemekleri ve temizlik işlerini Mehmet Ö.'nün eşinin yaptığı, 3'üncü katın yemekhane olarak kullanıldığı belirtildi. Polis tarafından binadan çıkarılan kişilerin görüntülenmemek için polis tarafından dağıtılan maskeleri ile yüzlerini kapattı.