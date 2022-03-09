Fatih’teki alacak verecek cinayeti: 25 yıl hapis cezası verildi

Alacak verecek meselesi yüzünden aralarında husumet bulunan kişi iş yerinde av tüfeğiyle vurarak öldüren katil zanlısı, iyi hal indirimiyle 25 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

2019 yılında İstanbul’un Fatih ilçesinde yaşayan Mehmet Han ile Ahmet Acar arasında alacak verecek meselesi yüzünden husumet oluştu.

21 Haziran ise Acar, Mehmet Han’ı konuşmak için iş yerine çağırdı.

Han, Acar ile ortak arkadaşı olan Mehmet S.C.’nin de konuşmaya giderken yanında gelmesini istedi.

ARKADAŞI UZAKLAŞTIRSA DA GERİ DÖNDÜ

Arkadaşıyla birlikte iş yerine giden Mehmet Han’ın başına Akar silah dayadı.

Bunun üzerine Mehmet S.C., araya girdi.

Arkadaşı tarafından iş yerinden uzaklaştırılan Mehmet Han, aradan geçen kısa sürenin ardından tekrardan iş yerine geldi.

POMPALI TÜFEKLE ÖLDÜRDÜ

Ahmet Acar, bu kez Mehmet Han’a pompalı tüfekle ateş açtı.

Göğsüne, başına, boynuna, karnına ve vücudunun çeşitli yerlerine 6 merminin isabet ettiği Han, hayatını kaybetti.

KAÇTI, 2 AY SONRA YAKALANDI

Katil zanlısı Ahmet Acar, cinayetin ardından iş yerinden kaçtı.

Hakkında yakalama kararı çıkarılan zanlı, 26 Ağustos'ta yakalandı.

TÜFEĞİN KRİMİNAL RAPORU

Olay sonrası el konulan av tüfeğinin kriminal raporu da dikkat çekti.

Buna göre tüfeğin öldürmeye elverişli silahlardan olduğu, tüfek ile edilen ateş sayısı ve şiddeti, ateş edilen bölgelerin hayati bakımdan önemi açısından göz önüne alındığında zanlının eylemi “kasten öldürme” kastı ile gerçekleştiği anlaşıldı.

KARAR DURUŞMASI

Cinayetle ilgili davada bugün karar çıktı.

İstanbul 3. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya, tutuklu Ahmet Acar getirildi.

Duruşmaya maktul Mehmet Han’ın eşi Aysel Han ile avukatı Burak Göncü ve sanık avukatları katıldı.

BERAATİNİ İSTEDİ

Duruşmada maktul Mehmet Han’ın eşi Aysel Han’ın sanığın en ağır cezayı almasını istediğini belirtti.

Avukatı Burak Göncü ise mütalaa doğrultusunda sanığın cezalandırılmasını talep etti.

Sanık karar öncesi son sözü sorulması üzerine “Takdir mahkemenindir, beraatimi talep ediyorum.” dedi.

İYİ HAL İNDİRİMİ

Mahkeme heyeti, tutuklu sanık Mehmet Acar’ı “Kasten öldürme” suçundan müebbet hapis cezasına çarptırdı.

Heyet sanığa iyi hal indirimi uygulayarak 25 yıl hapis cezasına hükmetti.

Mahkeme sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

8 MART’I KUTLADI, TEPKİ GÖRDÜ

Sanık Mehmet Acar kararın açıklanmasının ardından, “Tüm bayanların 8 Mart'ı kutlu olsun” dedi.

Maktul Mehmet Han’ın eşi Aysel Han ise salondan çıkarken “25 yıl az bile adam öldürdü.” diye bağırdı.