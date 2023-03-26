Fatih'teki asırlık ağaç iki aracın üzerine devrildi Yol kenarında duran asırlık ağaç, ticari taksi ve bir aracın üzerine düştü. Kazada şans eseri yaralanan olmadı.

İHA

İstanbul Fatih'te panik anları yaşandı.

Olay, Millet Caddesi Yusufpaşa Tramvay Durağı mevkiinde meydana geldi.

Asırlık ağaç araçların üstüne devrildi

Edinilen bilgiye göre, yol kenarında bulunan asırlık ağaç biri ticari taksi olmak üzere iki aracın üstüne devrildi.

Yaşanan olayı gören vatandaşlar durumu polise haber verdi. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, araç sahibi Mehmet Kavcı olaydan yaklaşık 1 saat önce ağacın devrilme ihtimaline karşı Büyükşehir Belediyesi'ne şikayette bulunduğunu söyledi.

"Arabam 1997 model, hiç tamirci yüzü görmedi"

Aracı hasar gören Kavcı, şu ifadeleri kullandı;

Biz arkadaşlarla ağacın düşeceğini tahmin ettik. Ben Büyükşehir Belediyesini aradım, ağacın devrilebileceğini bildirdim. Bana da geri dönüş yaptılar, mesaj burada kayıt altında. Aradan yarım saat geçti, ağaç devrildi. Ben arabanın içinde değil, arabanın yanında bekliyordum. Arabaya da binecektim. Bu ağaç devrilmek üzereydi, bir yanına doğru eğik haldeydi. Ben arabanın üstüne düşecek diye değil, yayaların üstüne düşmesin diye bekledim. Maalesef benim arabamın üstüne düştü. Arabam da mahvoldu, çok orijinaldi. Arabam 1977 model, hiç tamirci yüzü görmedi. Tavanı çöktü, ön camı kırıldı. Sıfırdan beri bu araba bende.

"Çok büyük gürültü koptu"

O sırada ışıkta bekleyen taksi sürücüsü Kadir Demirbaş, şöyle devam etti;