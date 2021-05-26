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    Fatih'teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını

    Koronavirüs nedeniyle yasak olmasına rağmen bir balık restoranında canlı müzik eşliğinde eğlence düzenleyen kişilere baskın düzenlendi.
    • DHA
    • 26.05.2021 - 12:19
    • Güncelleme : 26.05.2021 - 12:22
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    Fatih'teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını

    İstanbul Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Büro Amirliği, Muhsine Hatun Mahallesi Büyükkömürcü Sokak'taki balık restorantlarında müzikli eğlence düzenlendiği ihbarı üzerine denetim yaptı.

    Bir restorantın üst katında cam kenarında üç kadın ve bir erkek müşterinin alkol alıp, çalgıcı eşliğinde canlı müzik dinletisi ile eğlendikleri görüldü.

    İDARİ YAPTIRIM UYGULANDI

    Müzik çalınmasına son verilirken masada oturan 4 kişi hakkında, sosyal mesafe kurallarına uymamaktan gerekli idari yaptırımlar düzenlendi. Buna izin veren iş yeri sahibi H.A. hakkında tutanak düzenlendi. İş yeri sahibine sadece paket servisi yapabileceği uyarısı yapıldı.

    Fatih teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını #1

    Fatih teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını #2

    Fatih teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını #3

    Fatih teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını #4

    Fatih teki balık restoranındaki müzikli eğlenceye polis baskını #5

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