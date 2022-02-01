Fatih'teki cami çıkışı saldırısı davasında mütalaa

Cami çıkışında tartıştığı Hamdi Özçelik’i ve araya giren Veysi Toka’yı silahla yaralayan Mehmet Kırbıyık’a, iki ayrı suçtan 17 yıl 3 aya kadar hapis cezası talep edildi.

Geçtiğimiz yılın şubat ayında İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir cami önünde bekleyen Mehmet Kırbıyık, namazdan çıkan Hamdi Özçelik’le tartışma yaşadı.

Tartışma sırasında Hamdi Özçelik ve araya giren Veysi Toka, Mehmet Kırbıyık tarafından silahla vuruldu.

Saldırgan Kırbıyık, olay sonrası tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi’nde ise bugün dava duruşması görüldü.

"CEZADA İNDİRİM YAPILMAMALI"

Duruşmada şikayetçi Hamdi Özçelik’in avukatı Mustafa Tırtır, "Olay kamera görüntüleri ile izlendiği üzere çok açık ve nettir, hayati bölgelere doğru ateş edilmiştir. Sanık duruşmadaki savunmalarında haksız tahrik indiriminden faydalanabilmek için beyanlarda bulunmuştur. Sanığın tasarlayarak ve kasten öldürmeye teşebbüs suçundan cezalandırılmasını, cezasında haksız tahrik ve takdir indirimi yapılmamasını talep ederiz." dedi.

MÜTALAA AÇIKLANDI

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı, savcı sanık Mehmet Kırbıyık’ın mağdur Veysi Toka ve Hamdi Özçelik’in yaralanmasının yapılan incelemeler, kamera görüntüleri raporlar doğrultusunda Kırbıyık’ın gerçekleştirdiği belirtildi.

Mütalaada, sanığın mağdur Hamdi Özçelik’in kendisine küfrettiğini söylese de deliller kapsamında değerlendirildiğinde daha az ceza almaya yönelik olarak değerlendirildiği, mağdur Hamdi Özçelik’in yaralandığı bölge, eylemin ısrarlı bir şekilde devam etmesi mağdur Hamdi Özçelik’e yönelik eylemin öldürmeye teşebbüs suçunun oluşturduğu, kalabalık ortamda ateş etmesi nedeniyle mağdur Veysi Toka’ya yönelikte "Kasten yaralama" suçunun sabit olduğu aktarıldı.

17 YILA KADAR HAPİS TALEBİ

Savcı mütalaada, sanık Mehmet Kırbıyık’ın, mağdur Hamdi Özçelik’e "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 9 yıldan 15 yıla kadar, müşteki Veysi Toka’ya yönelik ise "Olası kastla silahla kasten yaralama" suçundan 7,5 aydan 2 yıl 3 aya kadar toplamda 9 yıl 7,5 aydan 17 yıl 3 aya kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep edildi.

DURUŞMA ERTELENDİ

Sanık ve avukatı, mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talep etti. Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi. Heyet, sanık avukatının süre talebini kabul ederek duruşmayı erteledi.

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İDDİANAME

Sanık Kırbıyık hakkında hazırlanan iddianamede; şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın, Atik İbrahim Paşa Camii avlusu girişine gelerek etrafı yokladığı, içeride namaz kılan müşteki Hamdi Özçelik’e bakındığı, caminin içinde kendisiyle karşılaşıp konuştuğu, daha sonra namaz çıkışında dışarıda beklediği ve müşteki çıktığında silahla ateş ederek göğsünden yaraladığı yer aldı. Şüpheli ile müşteki arasında yaşanan arbede sırasında, şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın silahını tekrar ateşlediğinin anlatıldığı iddianamede, namaz sonrası camiden çıkmakta olan, olayla hiçbir alakası olmayan ve kendilerini ayırmaya çalışan diğer müşteki Veysi Toka’nın da bacağından yaralandığı aktarıldı.

Şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın, şüpheliyi bekleyerek eylemini gerçekleştirmek için uygun koşulu kolladığı, eylemini tasarlayarak gerçekleştirdiğinin anlaşıldığı, müşteki Hamdi Özçelik’i göğsünden yaraladıktan sonra eylemini sonlandırmayarak tekrar çıkan arbedede yeniden ateş etmesiyle müşteki Veysi Toka’yı yaraladığı ve eylemin sonuçlarını öngörmesine rağmen işlemiş olduğu anlatıldı. İddianamede, şüpheli Mehmet Kırbıyık’ın müşteki Hamdi Özçelik’e yönelik "Tasarlayarak kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 13 yıldan 21 yıla kadar, müşteki Veysi Toka’ya yönelik ise "Olası kastla silahla kasten yaralama" suçundan 7,5 aydan 2 yıl 3 aya kadar olmak üzere toplamda 20,5 yıldan 23 yıl 2 aya kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.