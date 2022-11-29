Petrol
85.37
1.76%
Euro
19.2541
-0.02%
Dolar
18.6355
0.05%
Altın
1.049
0.74%
Borsa
4968
0.00%
Bitcoin
311.972
1.09%
BTXN Coin
5.75
-0.51%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Fatih'teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi

    İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, genç kadın bir erkek tarafından sokak ortasında başı aracın camına vurularak darbedildi. Aracın camı patlarken yaşanan olay kameraya yansıdı.
    • 29.11.2022 - 15:46
    • Güncelleme : 29.11.2022 - 16:37
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Fatih'teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi

    Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor...

    İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kadın, vahşice dayak yedi.

    İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 kişi cadde üzerinde bulunan börekçi dükkanına girdi. Kısa süre sonra peşlerinden bir kadın geldi.

    Kadının kafasını arabanın camına vurdu

    Börekçiden çıkan şahıslardan biri, kapıda bekleyen kadına saldırmaya başladı. Kadının kafasını park halindeki otomobilin arka camına vurdu.

    Cam kırıldı

    Çarpmanın şiddetiyle otomobilin camı kırılırken kadın başından yaralandı. Kadın da kendisine saldıran adama yumruk atarak karşılık vermeye çalıştı. Saldırgan adamın yanındaki kişinin araya girmesiyle olay yatıştı.

    Tekrar börekçiye giren iki şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken kadın da peşlerinden gitti.

    Fatih'teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi ViDEO

    Fatih teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi #1


    2023 Üç Aylar takvimi belli oldu
    Yaşam

    2023 Üç Aylar takvimi belli oldu

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi
    Magazin

    Şeyma Subaşı'nın Mısırlı sevgilisi aşka geldi

    Görüş Bildir