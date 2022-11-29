Fatih'teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi

Fatih'teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi

İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, genç kadın bir erkek tarafından sokak ortasında başı aracın camına vurularak darbedildi. Aracın camı patlarken yaşanan olay kameraya yansıdı.

Kadına şiddet olayları her geçen gün artıyor...

İstanbul'un Fatih ilçesindeki bir kadın, vahşice dayak yedi.

İskenderpaşa Mahallesi'nde yaşanan olayda, 2 kişi cadde üzerinde bulunan börekçi dükkanına girdi. Kısa süre sonra peşlerinden bir kadın geldi.

Kadının kafasını arabanın camına vurdu

Börekçiden çıkan şahıslardan biri, kapıda bekleyen kadına saldırmaya başladı. Kadının kafasını park halindeki otomobilin arka camına vurdu.

Cam kırıldı

Çarpmanın şiddetiyle otomobilin camı kırılırken kadın başından yaralandı. Kadın da kendisine saldıran adama yumruk atarak karşılık vermeye çalıştı. Saldırgan adamın yanındaki kişinin araya girmesiyle olay yatıştı.

Tekrar börekçiye giren iki şahıs daha sonra olay yerinden uzaklaşırken kadın da peşlerinden gitti.

Fatih'teki kadın, başı cama vurularak dayak yedi ViDEO