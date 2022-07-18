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- Fatih'teki kavgada tokat atılınca, rakibini güreşçi gibi kündeye getirdi
Fatih'teki kavgada tokat atılınca, rakibini güreşçi gibi kündeye getirdi
- 18.07.2022 - 11:52
- Güncelleme : 18.07.2022 - 11:59
İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtinde bir kafede oturan iki grup, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.
Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bırakırken gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.
Tokat atılınca kündeye getirdi
Şahsın tokat attığı genç, sinirlenince güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı ve güreşçi gibi kündeye getirdi. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı.
Olay yaşanmamış gibi gittiler
Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı.
Fatih'teki kavgada tokat atılınca, rakibini güreşçi gibi kündeye getirdi VİDEO
Taraflar şikayetçi olmadı
İHA'nın haberine göre; tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken o anlar kayıt altına alındı.