Alacak verecek meselesi yüzünden çıkan kavgada, ortalık karıştı. Tokat atılan genç, rahibini güreşçi gibi kündeye getirdi. O anlar kayıt altına alınırken taraflar birbirlerinden şikayetçi olmadı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Aksaray semtinde bir kafede oturan iki grup, alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı.

Kısa sürede büyüyen tartışma, yerini kavgaya bırakırken gruptan bir şahıs, karşısındaki gence tokat atınca taraflar birbirine girdi.

Tokat atılınca kündeye getirdi

Şahsın tokat attığı genç, sinirlenince güreşir gibi rakibini tutarak arkaya doğru attı ve güreşçi gibi kündeye getirdi. Bu sırada masada oturan arkadaşları araya girmek isteyince ortalık karıştı.

Olay yaşanmamış gibi gittiler

Birkaç dakika süren kavganın ardından ayrılan taraflar, daha sonra hiçbir şey olmamış gibi çantalarını alarak kafeden ayrıldı.

Fatih'teki kavgada tokat atılınca, rakibini güreşçi gibi kündeye getirdi VİDEO



Taraflar şikayetçi olmadı

İHA'nın haberine göre; tarafların birbirlerinden şikayetçi olmadığı öğrenilirken o anlar kayıt altına alındı.