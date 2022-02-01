Fatih'teki konvoyda havaya ateş eden magandaya suçüstü

Konvoy sırasında araçtan havaya doğru kurşun yağdıran şahıs, çevredeki bekçilere yakalandı. Yaşanan o anlar ise kameraya yansıdı.

İstanbul'un Fatih ilçesine bağlı Kocamustafapaşa Caddesi'nde düzenlenen konvoya katılan E.A. (24), camından sarktığı araçtan tabancayla peş peşe ateş etmeye başladı.

KURŞUN YAĞDIRIRKEN YAKALANDI

Tabancayla ateş etmeye devam eden kişi, Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı bekçilere suçüstü yakalandı. Araçtan indirilen E.A., ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. E.A.'nın kullandığı el konulan tabancanın ise kurusıkı olduğu belirlendi.

SERBEST KALDI

Emniyetteki işlemleri tamamlanan E.A., “Genel Güvenliğin Kasten Tehlikeye Düşürülmesi" suçundan sevk edildiği mahkemece serbest bırakıldı. E.A.'nın ateş ettiği anlar ise konvoydaki başka bir kişinin cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih'teki konvoyda havaya ateş eden maganda suçüstü yakalandı

