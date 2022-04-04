Fatih'teki otopark patlayınca beton parçaları havaya uçtu

4 katlı kapalı bir otoparkta nedeni bilinmeyen bir patlama meydana geldi. Patlamada beton parçaları havaya uçarken, o anlar kameraya yansıdı.

İstanbul Fatih'teki Süleymaniye Mahallesi Ord. Prof. Dr. Cemil Birsel Caddesi'nde bulunan 4 katlı kapalı otoparkta, dün saat 23.00 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle önce patlama oldu.

Patlamanın ardından da yangın çıktı. Çevredekiler durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

Patlamanın ardından çıkan yangın sırasında alevler, otoparkın birinci katını kısa sürede sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, alev alev yanan otoparkın birinci katına müdahale etti. Alevler kısa sürede kontrol altına alınarak söndürdü.

BETON PARÇALARI SOKAĞA SAVRULDU

Polis ekipleri olay yerinde geniş güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de olay yerinde hazır bekledi. Patlama ile beton parçalarının sokağa savrulduğu görüldü. İtfaiye ekiplerinin çalışmasının ardından polis ekipleri, otoparkta detaylı inceleme yaptı.

PATLAMA ANI KAMERADA

Patlamada herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otoparkta büyük çapta hasar meydana geldi. Otoparkta meydana gelen patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.













