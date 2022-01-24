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Fatma Girik, hayatını kaybetti
79 yaşındaki oyuncu Fatma Girik, bu sabah tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
- Haber Merkezi
- 24.01.2022 - 09:17
- Güncelleme : 24.01.2022 - 09:28
Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Torba Mahallesi'nde yaşayan Fatma Girik, tedavileri için yaklaşık 6 ay önce İstanbul'a geldi.
Geçtiğimiz 2 hafta içerisinde durumunun ciddiyetini artırmasıyla özel bir hastaneye kaldırılan Fatma Girik, bu sabah hayatını kaybetti.
ÖLÜM NEDENİ AÇIKLANMADI
Göğüs hastalıkları enfeksiyonu nedeniyle getirildiği İstanbul'da tedaviye alınan Fatma Girik'in ölüm nedeni, henüz açıklanması.