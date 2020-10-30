FB TV'nin sunucusu Dilay Kemer, hayatını kaybetti

İlik nakli olup kısa sürede kanseri yenen FB TV sunucusu Dilay Kemer, 2'nci kez kansere yakalandı. 32 yaşında 2'nci kez hastalığını yenmeye çalışan Dilay Kemer hayatını kaybetti.

FB TV'nin sevilen yüzlerinden olan Dilay Kemer, kansere yakalanınca ilik nakli olarak eski sağlığına kavuştu.

Kansere karşı verdiği mücadelesiyle hastalığı yenen Dilay Kemer, 32 yaşında tekrar kansere yakalandığını sosyal medya hesabından açıkladı.

Bir süredir kansere karşı mücadele ederek 2'nci kez ilik nakli olan FB TV sunucusu Dilay Kemer'den acı haber geldi.

HAYATINI KAYBETTİ

Dilay Kemer'in Instagram hesabında ailesi tarafından yapılan paylaşımda, FB TV'nin sevilen sunucusunun hayatını kaybettiği belirtildi.

Kemer'in Instagram hesabından yapılan paylaşımda 'Biricik kızımızı, canımızı, Dilay'ımızı kaybettik' denildi.

FB TV'NİN GEÇMİŞ OLSUN AÇIKLAMASI

Daha önce yoğun bakımda olan Dilay Kemer için FB TV'nin resmi Twitter adresinden yapılan açıklamada, "Kanalımızın sevilen yüzü Dilay Kemer’e acil şifalar diliyoruz. Dualarımız ve kalbimiz seninle!" denilmişti.

2'NCİ İLİK NAKLİNİ YAYINLAMIŞTI

Dilay Kemer kendisine ait sosyal medya hesabından bir fotoğrafını paylaşarak, "Herkese merhaba, İlk defa bir tbt gününde hastalık zamanından bir şey paylaşmak istedim. 30.08.2018’e ait bu fotoğraf, ilk tedavi-kemoterapi günüm...

Aradan geçen 1,5 yılda sayamadığım kadar daha tedavi aldım, hem fiziksel hem ruhsal çok değiştim ama umuyorum ki artık bugün son. Allah’ın izniyle bugün 2. kez ilik nakli oluyorum.

Bundan sonraki sürecin uyumlu, kolay, sağlıklı geçmesi için dualarınızı, enerjilerini bekliyorum, gücünüze ihtiyacım var, bana bugüne kadar sevginizi hissettiren güzel kalplerinizden öpüyorum." ifadelerine yer verdi.

EMRE GÖNLÜŞEN'LE AYNI KADERİ PAYLAŞTI

Dilay Kemer, 9 Ağustos 2020'de kansere yenik düşen meslektaşı Emre Gönlüşen için "Emre bu zor yolda yoldaşımdın çok üzdün beni Emre." ifadelerini kullanarak üzüntüsünü belirtmişti.