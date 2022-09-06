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    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı

    Fenerbahçe Spor kulübü başkanlığı da yapan Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Tahsin Kaya, Kadıköy Moda’da bulunan inşaata gelerek çalışanlara küfür ettikten sonra tokatladı.
    • 06.09.2022 - 23:09
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    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı

    Kayalar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Tahsin Kaya, şirketin yönetim kurulu üyeleri ile anlaşmazlık nedeniyle sıkıntılar yaşamaya başladı.

    İnşaatı bastı, çalışanları tokatladı

    İHA'nın haberine göre; holdingin yönetim kurulu üyeleri Tahsin Kaya’dan habersiz Kadıköy Moda’da bulunan bir inşaatı taşeron şirkete vermesi üzerine bir dönem Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı da yapan Tahsin Kaya, inşaatı basarak çalışanlara küfürler yağdırdıktan sonra tokatlamaya başladı.

    Güvenlik kameralarına ve cep telefonu görüntülerine yansına küfür ve tokatlama sonrası çalışanlar adliyeye giderek Tahsin Kaya hakkında şikayetçi oldu.

    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı - VİDEO

    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı #1

    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı #2

    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı #3

    Fenerbahçe eski Başkanı Tahsin Kaya, çalışanları tokatladı #4


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