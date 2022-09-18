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    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı

    Ünlü bir balıkçıda düzenlenen fasılın bitmesi üzerine bir grup taşkınlık çıkarttı. Restoranda bulunan Fenerbahçe tribün lideri Cem Gölbaşı da olaya dahil oldu. Tarafların kavgası kameralara yansıdı.
    • 18.09.2022 - 10:44
    • Güncelleme : 18.09.2022 - 10:45
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    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı

    Fasıl gecesi olaylı bitti...

    İstanbul'un Sarıyer ilçesindeki ünlü bir balıkçıda fasıl düzenlendi.

    Taraftar grubu Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Cem Gölbaşı da geceye katılan isimler arasındaydı.

    Gecenin ilerleyen saatlerinde Emir A., Ali Emir K., Okan H. ve Dündar H. isimli şahıslar bir masada, Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise başka bir masada yemek yiyerek eğlenmeye başladı.

    Tartışma çıktı

    Fasıl sona erince Okan H., “Fasıl neden bitti?" diyerek taşkınlık çıkarttı.

    Masadakiler tepkilere destek verirken, Cem Gölbaşı ve arkadaşı da olaya dahil olunca tartışmaya çıktı.

    Tartışmanın alevlenmesiyle ortalık adeta savaş alanına döndü.

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı VİDEO

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı #1

    Tribün liderinin başında şişe kırıldı

    Mekanda bulunan müşteriler kendilerini sokağa atarken, taraflar yumruk ve tekmelerle birbirlerine girdi.

    Kavga esnasında Gölbaşı’nın başında şişe kırılırken, havaya 2 el ateş açıldı.

    Olayın ardından ateş açan grup balıkçıdan uzaklaşarak izini kaybettirdi.

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı #2

    O anlar kameralara yansıdı

    Yaralı Gölbaşı ve arkadaşı İsmail G. ise kendi imkanlarıyla hastaneye gitti.

    Yaşananlar ise güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

    İhbar üzerine olay yerine gelen Sarıyer İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyerek çalışanların ifadesini aldı.

    Öte yandan ekipler kaçan şahısları yakalamak için çalışma başlattı.

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı #3

    Şahıslar gözaltına alındı

    Daha sonra Cem Gölbaşı ve İsmail G.’nin gittiği hastaneye giderek şahısların ifadesini aldı. Olaya karışan Ali Emir K. ve Emir gözaltına alınrken, Okan H. ve Dündar H. ise ertesi gün polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

    Yakalanan şüpheli şahısların olayda kullandıkları tabancayı yol kenarına attığını belirtti.

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı #4

    Tabanca ele geçirildi

    Bunun üzerine tabancayı bulmak için çalışma başlatıldı.

    Ekiplerin yaptığı çalışmalar neticesinde yol kenarında bulunan tabanca, başka birisinin eline geçmeden bulunarak muhafaza altına alındı.

    Serbest bırakıldılar

    İHA'nın aktarımına göre; emniyette işlemleri tamamlanan şüphelilerden Emir A. ve Ali Emir K. savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, Okan H. ve Dündar H. ise sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı #5

    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı #6


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    Fenerbahçe tribün lideri kavgaya karıştı

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