İzmir Adliyesi'nde 2017'de polis memuru Fethi Sekin'in şehit edildiği saldırıda, bomba ve fişekleri temin ettiği belirlenen Suriye uyruklu PKK/KCK'lı terörist Delil Hıso yakalandı.

Eli kanlı teröristlerin hain saldırısını canı pahasına önleyen polis memuru Fethi Sekin...

Fethi Sekin, 5 Ocak 2017'de İzmir Adalet Sarayı'nın C Blok girişinde bomba yüklü araç ve uzun namlulu silahlarla gerçekleştirilen saldırının önüne geçerek şehit düşmüştü.

Kovaladığı iki teröristten birini etkisiz hale getiren Sekin, korkakça araç arkasına saklanan diğer teröristin açtığı ateşle vurulmuştu.

BOMBALARI TEMİN EDEN PKK'LI YAKALANDI

Kalleş saldırıyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, öldürülen 2 teröristin bulunduğu bölge ve üst aramasında ele geçirilen el bombaları, TNT bomba malzemeleri ve kalaşnikof marka tüfek fişeklerini Mardin'e getirerek olayın faillerine teslim eden zanlıya, operasyon düzenlendi.

Suriye uyruklu terör örgütü mensubu "Delil Azzo" kod adlı Delil Hıso, 4 Ekim'de gözaltına alındı.

Fethi Sekin'in şehit düştüğü adliye saldırısıyla ilgili 1 şüpheli yakalandı VİDEO



TUTUKLANDI

İzmir'de gözaltı işlemleri tamamlanan şüpheli, "devletin birliğini ve ülke bütünlüğünü bozma" suçundan adliyeye sevk edildi.

Terörist Hıso, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NUSAYBİN SALDIRILARINDA DA YER ALDI

Şüphelinin, ayrıca Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2015'te güvenlik güçlerine yönelik 3 bombalı eylem ile zırhlı polis aracına yapılan silahlı saldırıya iştirak ettiği saptandı.

Fethi Polis'in teröristlerin üstüne korkusuzca gittiği an