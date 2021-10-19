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    Fethiye açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

    Yasa dışı yollardan Yunanistan adalarına gitmek üzere yelkenli tekneyle denize açılan 26 göçmen, sahil güvenlik engeline takıldı.
    • DHA
    • 19.10.2021 - 09:17
    • Güncelleme : 19.10.2021 - 12:51
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    Fethiye açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla Fethiye açıklarında görevli Sahil Güvenlik ekipleri, devriye görevlerini başarıyla sürdürüyor.

    Son olarak ekipler, yelkenli tekne ile Yunanistan adalarına kaçmak için denize açılan kaçak göçmen grubu üzerine harekete geçti.

    26 GÖÇMEN YAKALANDI

    Durdurulan tekne içerisinde yakalanan 26 kaçak göçmen, işlemlerinin tamamlanmasının ardından Muğla İl Göç İdaresi’ne teslim edildi.

    Fethiye açıklarında 26 kaçak göçmen yakalandı #1

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