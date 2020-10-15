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    Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltında

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde Orman İşletme Müdürü, zimmet iddiasıyla polis tarafından gözaltına alındı.
    • İHA
    • 15.10.2020 - 00:34
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    Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltında

    Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen fiziki ve teknik takipli soruşturma kapsamımda Fethiye Orman İşletme Müdürü G.Z. zimmet iddiasıyla gözaltına alındı.

    Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan Z.G. emniyete götürüldü.


    Fethiye Cumhuriyet Savcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın devam ettiği öğrenildi.

    Fethiye Orman İşletme Müdürü gözaltında #1

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