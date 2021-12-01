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    Fethiye’de 53 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

    53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, yakalanarak cezaevine gönderildi.
    • İHA
    • 01.12.2021 - 16:34
    • Güncelleme : 01.12.2021 - 16:38
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    Fethiye’de 53 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari yakalandı

    Muğla’nın Fethiye İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, 3 aydır takip ettikleri, “birden fazla kişiyi silahla yağma” suçundan 53 yıl 9 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan V.Ö.'nün (72), Menteşeoğlu Mahallesi'ndeki evine geldiğini belirledi.

    CEZAEVİNE TESLİM EDİLDİ

    Hükümlü, polis ekiplerince düzenlenen operasyonla evinde gözaltına alındı.

    Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen V.Ö., çıkarıldığı mahkemece cezaevine teslim edildi.

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