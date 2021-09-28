Fethiye’de aç kalan domuzları elleriyle beslediler

Aç kalan yaban domuzları şehre indi. Çöpleri karıştıran domuzları, vatandaşlar elleri ile besledi. O anlar kameraya yansıdı.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde son zamanlarda aç kaldıkları için şehir merkezine inen yaban domuzlar, çöpleri karıştırdı.

Bazı vatandaşlar gece saatlerinde aç kalan yaban domuzlarını elleri ile besledi.

İŞTAHLA YEDİLER

Onlarca domuz kendilerine atılan yemekleri iştahla yerken, bu anlar ise kente tatile gelen bazı vatandaşlar tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

Muğla'da yaban domuzu sürüsü şehre indi VİDEO