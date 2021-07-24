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    Fethiye’de esnaf ile tatilciler kavga etti: 7 yaralı

    Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir eğlence merkezi çalışanları ile tatilci grup arasındaki kavgada 7 kişi yaralandı.
    • İHA
    • 24.07.2021 - 02:28
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    Fethiye’de esnaf ile tatilciler kavga etti: 7 yaralı

    Fethiye ilçe merkezindeki tarihi Paspatur Çarşısı’ndaki bir eğlence merkezi çalışanları ile bir grup tatilci arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine iki grup arasında arbede yaşandı.

    7 KİŞİ YARALANDI

    Çevredekilerin 112 Acil Çağrı Merkezinden yardım istemesi üzerine olay yerine sağlık ve çok sayıda polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri iki tarafı yatıştırarak ayırdı. Kavgada yaralanan 7 kişi ambulanslar ile ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

    Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

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