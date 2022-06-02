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    Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

    Bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
    • 02.06.2022 - 09:03
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    Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

    Muğla’nın Fethiye ilçesi Pazar yeri Mahallesi'nde bir  eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan girdi.

    Yılanı fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.

    Zehirli yılan doğaya bırakıldı

    Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı.

    İHA'nın haberine göre; ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.

    Fethiye de eve giren yılanı itfaiye yakaladı #1

    Fethiye de eve giren yılanı itfaiye yakaladı #2


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