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- Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı
Bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.
- 02.06.2022 - 09:03
Muğla’nın Fethiye ilçesi Pazar yeri Mahallesi'nde bir eve giren yaklaşık 1 metre boyundaki yılan girdi.
Yılanı fark eden ev sakinleri durumu itfaiyeye bildirdi.Olay yerine gelen itfaiye ekipleri eve giren yılanı çıkarmak için çalışma yaptı.
Zehirli yılan doğaya bırakıldı
Evin yatak odasında gizlenen yılan, itfaiye ekibinin çalışması sonucu yakalandı.
İHA'nın haberine göre; ekipler, zehirli olduğu belirtilen hayvanı yerleşim yeri uzağında doğaya bıraktı.