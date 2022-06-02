Haberler

3. Sayfa Haberleri

Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Fethiye'de eve giren yılanı itfaiye yakaladı

Bir eve giren ve zehirli olduğu belirtilen yılan itfaiye ekibi tarafından yakalanarak doğaya salındı.