Fethiye'de inşaat halindeki binadan 35 göçmen çıktı

İnşaat halindeki bir binaya sığınan 35 göçmen, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı.

Muğla'nın Fethiye ilçesine bağlı Foça Mahallesi'nde yapımı devam eden bir binada şüpheli hareketlerde bulunan bir grup insan gören civardakiler, polise bildirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, ihabr üzerine bölgeye gitti.

İnşaatın bodrum ve birinci katında aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Suriye, İran, Mısır ve Afgan uyruklu 35 düzensiz göçmen olduğunu görüldü.

GÖÇ İDARESİNE TESLİM EDİLDİLER

Araçlarla emniyete götürülen düzensiz göçmenlerin, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edileceği belirtildi.

CAN YELEKLERİ GÖRÜLDÜ

Düzensiz göçmenlerden bazılarının yanlarında can yeleği bulundurduğu dikkatlerden kaçmadı.