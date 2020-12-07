Fethiye'de iki çocuk annesi bıçaklanarak öldürüldü

Muğla'nın Fethiye ilçesinde yakınlarının haber alamadığı kadın, evinde bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu.

Muğla Fethiye'de yaşayan 25 yaşındaki Selvan Acar'a telefonla ulaşamayan yakınları, kadının Pazaryeri Mahallesi'ndeki evine geldi.

Kapının açılmaması üzerine açık balkon kapısından içeri giren yakınları, Selvan Acar'ı yerde hareketsiz yatarken buldu.

BIÇAKLANARAK ÖLDÜRÜLDÜ

İhbar üzerine gelen sağlık ve polis ekiplerinin yaptığı kontrolde, genç kadının bıçaklanarak öldürüldüğü anlaşıldı.

Selvan Acar'ın cenazesi, olay yerindeki incelemenin ardından Fethiye Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Polis ekiplerinin, eşini öldürdüğü iddia edilen Tanju Acar'ın yakalanması için çalışmaları sürüyor.

10 yıldır evli ve 2 çocuk sahibi olan Selvan .Acar'ın, şiddet gördüğü gerekçesiyle eşi Tanju Acar'dan şikayetçi olduğu ve katil zanlısı hakkında evden uzaklaştırma kararı verildiği öğrenildi.