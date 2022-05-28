Fethiye'de otluk alanda yangın çıktı

Fethiye ilçesinde otluk alanda bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Muğla'nın Fethiye ilçesi Yeni Mahalle 1156 sokaktaki otluk alanda bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Otların arasından alevlerin yükseldiğini fark eden vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü

Rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüyen yangın, bölgede içinde süs tavuklarının bulunduğu kümeslere kadar ilerledi.

İHA'nın haberine göre; vatandaşlar tarafından kümeslerdeki tavukları salınırken kova ile bidonlara su doldurarak alevlere müdahale edildi.

Narenciye ağaçları zarar gördü

Yangın, kısa sürede olay yerine gelen Muğla Büyükşehir Belediyesi Fethiye İtfaiye Grup Amirliği ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, alanda bulunan narenciye ağaçlarının zarar gördüğü söylendi.