Fethiye’de yılbaşı gecesi sahte alkol alan 2 kişi hayatını kaybetti

Hastaneye kaldırıldıktan sonra can veren iki kişinin kesin ölüm nedeninin, yapılacak otopsinin ardından belli olacağı öğrenildi.

Muğla’nın Fethiye ilçesi Yanıklar Mahallesi'ndeki villada yılbaşı gecesi içki içen R.M. (52) ile E.K. (56), sahte alkolden zehirlendikleri şüphesiyle Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada ilk müdahalesi yapılan 2 kişi, Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

OTOPSİ YAPILACAK

R.M. ve E.K., doktorların tüm müdahalesine rağmen dün öğle saatlerinde hayatını kaybetti.

R.M. ile E.K.'nin cansız bedenleri, kesin ölüm nedenlerinin belirlenmesi için dün Muğla Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

2 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Fethiye Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri, R.M. ve E.K.'nin sahte alkolden yaşamını yitirdiği ihtimali üzerinde dururken, içkiyi satanların yakalanması için çalışma başlattı.

Bunun üzerine sahte içki üretip, sattıkları belirlenen 2 kişi, gözaltına alındı.

ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST KALDILAR

Şüphelilerin evinde yapılan aramada, alkol yapımında kullanılan çeşitli malzemeler, etil alkol ile bir miktar el yapımı içki ele geçirildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.