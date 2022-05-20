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- Fethiye'deki yamaç paraşütçüsü çatıya düştü
Fethiye'deki yamaç paraşütçüsü çatıya düştü
Fethiye ilçesinde iniş sırasında eğlence mekanının çatısına düşen genç paraşütçü, yaralanarak hastaneye kaldırıldı.
- 20.05.2022 - 17:28
Muğla'nın Fethiye ilçesinde 21 yaşındaki yamaç paraşütçüsü Mariye Erol, Ölüdeniz Mahallesi'ndeki Babadağ'ın bin 700 metre pistinden single (tekli) uçuş gerçekleştirdi.
Uçuşun ardından Belcekız Plajı'ndaki iniş pistine inmek isteyen Erol, bir eğlence merkezinin çatısına düştü.
Sağlık durumu iyi
Durumun yetkililere bildirilmesi üzerine bölgeye JAK timi ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.
Müdahalenin ardından 112 Acil Servis ekibince Fethiye Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Erol'un sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.