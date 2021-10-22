FETÖ adına PKK'ya silah sağlama suçuna tahliye verilmesine itiraz edildi

Başsavcılık, MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen ve FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağladığı suçlamasıyla yargılanan Gürbüz Sevilay’ın tahliye kararına itiraz etti.

MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak, Türkiye'ye getirilen FETÖ sanığının yargılanmasına ilişkin sonuçta yeni gelişme yaşandı.

FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay hakkında, Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklu yargılandığı duruşmada önceki gün tahliye kararı çıktı.

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme heyeti, sanık Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karara vererek, duruşmayı erteledi.

TAHLİYE KARARINA İTİRAZ EDİLDİ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz etti.

Savcının mahkemeye sunduğu itiraz dilekçesinde, şu ifadelere yer verildi:

"Gürbüz Sevilay'ın, FETÖ'nün 'Özbekistan ve Kırgızistan yapılanması'nda yer aldığı hatırlatılarak, "Sanığın yakalanma şekli ve yeri, suçun mahiyeti, mevcut delil durumu, kaçma şüphesinin devam etmesi nedenleriyle tutukluluk halinin devamına karar verilmesi gerekirken tahliye verilmiş olması usul ve esas yönünde kanuna aykırıdır"