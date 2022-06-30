Petrol
109.53
-2.60%
Euro
17.5294
0.81%
Dolar
16.7
0.37%
Altın
970.1
-0.30%
Borsa
2405
0.14%
Bitcoin
322.176
-4.62%
BTXN Coin
6.41
0.15%
Bitexen
28ºC
İstanbul
Güneşli 28 C

    FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen hakime 13 yıl 6 ay hapis cezası

    FETÖ elebaşına "Mehdi" nitelendirmesinde bulunan ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası Yargıtay'da bozulan eski hakim İlhan Karagöz ikinci yargılamada 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırıldı.
    • 30.06.2022 - 19:43
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    FETÖ elebaşına 'mehdi' diyen hakime 13 yıl 6 ay hapis cezası

    "Balyoz davasında bilirkişilik" yapanlara yönelik açılan davada İstanbul 18. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi olarak görev yapan İlhan Karagöz, duruşma tarihi 23 Eylül 2016 olmasına rağmen, müdahil ve sanık taraf avukatlarının haberi olmadan 4 Temmuz 2016 günü duruşma açarak, davaya ilişkin gerekçeli karar yazdırmıştı.

    Karagöz, davanın reddedilmesi hükmünü kurduğu 572 sayfalık kararında, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen hakkında "mehdi " nitelemesinde bulunmuş, başta Cumhurbaşkanı olmak üzere birçok devlet yetkilisinin gözaltına alınması için Genelkurmay Başkanlığı'nı harekete çağıran ifadeler kullanmıştı.

    Ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası almıştı

    İlhan Karagöz, 15 Temmuz darbe girişiminden sonra FETÖ iltisakı gerekçesiyle meslekten ihraç edilmiş, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Hakkında 3 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle dava açılan Karagöz, "Anayasal Düzeni Ortadan Kaldırmaya Teşebbüs" suçundan 29 Mayıs 2019'da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmıştı.

    Yargıtay bozdu

    Yargıtay, İlhan Karagöz'ün "Silahlı terör örgütü üyeliği " suçundan cezalandırılması gerekçesiyle kararı bozmuştu.

    Yeniden yargılandı

    İstanbul 27. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden görülen davanın bugünkü duruşmasında karar çıktı. Duruşmaya, İlhan Karagöz tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

    Duruşmada son savunması sorulan sanık Karagöz, konuşmayarak elleriyle birtakım hareketler yaptı. SEGBİS ekranına bir kağıt tutan Karagöz'ün ne yazdığı anlaşılamadı.

    13 yıl 6 ay hapis cezası aldı

    Mahkeme heyeti, örgüt amaçlarına hizmet eden karar yazdığı gerekçesiyle sanık İlhan Karagöz'ü "Silahlı terör örgütü üyeliği " suçundan 13 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırdı.

    DHA'nın haberine göre, Karagöz'ün tutukluluk halinin de devamına karar verildi.

    FETÖ elebaşına mehdi diyen hakime 13 yıl 6 ay hapis cezası #1

    FETÖ elebaşına mehdi diyen hakime 13 yıl 6 ay hapis cezası #2


    İlginizi Çekebilir

    29 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları...
    Medya

    29 Haziran 2022 Çarşamba reyting sonuçları...

    'Sarallar' suç örgütüne operasyon: 117 şüpheli gözaltına alındı
    Gündem

    'Sarallar' suç örgütüne operasyon: 117 şüpheli gözaltına alındı

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!
    CoinPro

    Günde sadece 30 dakikanı ayırarak zengin olabilirsin!

    Görüş Bildir