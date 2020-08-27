FETÖ firarisi, İzmir'de saklandığı evde yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H., cezaevine teslim edildi.

İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.'nin, Karabağlar ilçesinde bir adreste kaldığını tespit etti.

BASKINLA YAKALANDI

Tespitin ardından harekete geçen ekipler adrese baskın düzenleyerek, M.H.'yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından İzmir 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.