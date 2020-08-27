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    FETÖ firarisi, İzmir'de saklandığı evde yakalandı

    Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) üye olmak suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H., cezaevine teslim edildi.
    • İHA
    • 27.08.2020 - 13:46
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    FETÖ firarisi, İzmir'de saklandığı evde yakalandı

    İzmir İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ'ye üye olmak suçundan 6 yıl 10 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.H.'nin, Karabağlar ilçesinde bir adreste kaldığını tespit etti.

    BASKINLA YAKALANDI

    Tespitin ardından harekete geçen ekipler adrese baskın düzenleyerek, M.H.'yi kıskıvrak yakaladı. Yakalanan şahıs, adli işlemlerinin ardından İzmir 2 No'lu F Tipi Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

    FETÖ firarisi, İzmir de saklandığı evde yakalandı #1

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