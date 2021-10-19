FETÖ sanığına adli kontrolle tahliye kararı

Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilen FETÖ destekçisi Gürbüz Sevilay, tutuklu yargılandığı davada 'konutu terketmeme' adli kontrol şartıyla tahliye oldu.

FETÖ/PDY adına PKK'ya silah sağlamakla suçlanan Gürbüz Sevilay, MİT operasyonuyla Özbekistan'da yakalanarak Türkiye'ye getirilmişti.

Gürbüz Sevilay, 'silahlı terör örgütüne üye olmak' ve 'örgüte silah sağlamak' suçlarından tutuklanmıştı.

Sevilay'ın Ankara 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde tutuklu yargılanmasına devam edildi.

ÜLKE İMAMI OLMADIĞINI İDDİA ETTİ

Savunma sanayi alanında faaliyet gösteren şirketi bulunan Sevilay, duruşmaya Ses ve Görüntülü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile cezaevinden katılırken, avukatı salonda hazır bulundu.

2016 yılında kendisi hakkında 'Özbekistan ülke imamı' olduğu yönünde yapılan ihbar sorulan sanık Sevilay, "Bu ihbarı yakın akrabam yaptı. Etkin pişmanlık kapsamında, Özbekistan'da yaşadığım dönem 4 ülke imamını söylemiştim ve bildiklerimi anlatmıştım. İhbarı kabul etmiyorum" dedi.

ETKİN PİŞMANLIK KAPSAMINDA İTİRAFÇI OLDU

Mahkeme Başkanının sağlık durumunun tespiti için Ankara Adli Tıp Kurumu'na neden gitmediğini sorduğu Sevilay, "Ankara Adli Tıp Kurumu'na gidip gelmek ölümden beter bir şey, ben zaten hastayım bu yüzden gitmedim" dedi.

Sevilay, 9 aydır tutuklu olduğunu ve etkin pişmanlık hükümleri kapsamında da bildiklerini anlattığını ifade ederek tahliyesini istedi.

TAHLİYE EDİLDİ

Mahkeme heyeti, Sevilay'ın 'konutu terk etmeme' adli kontrol şartıyla tahliyesine karara vererek duruşmayı erteledi.