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FETÖ üyesi 15 hakim ve savcı ihraç edildi

FETÖ üyesi 15 hakim ve savcı ihraç edildi

Hakimler ve Savcılar Kurulu kararı ile FETÖ üyesi olduğu tezpit edilen ve görevden uzaklaştırılan 15 Hakim ve Cumhuriyet savcısı meslekten çıkarıldı.