Haberler

3. Sayfa Haberleri

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 2016 yılından beri firari olduğu belirlenen, eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban operasyonla yakayı ele verdi.