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    FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

    FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesi ile meslekten ihraç edilen ve 2016 yılından beri firari olduğu belirlenen, eski emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban operasyonla yakayı ele verdi.
    • AA
    • 20.01.2021 - 08:09
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    FETÖ üyesi firari eski emniyet müdürü Ankara’da yakalandı

    2016 yılında KHK ile meslekten ihraç edilen ve hakkında kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası olduğu öğrenilen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ/PDY) üyesi eski 4. sınıf emniyet müdürü Ömer Faruk Çoban'ın Ankara’nın Keçiören ilçesindeki bir evde saklandığı bilgisini alan polis ekipleri harekete geçti.

    Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Aranan Şahıslar Büro Amirliği bünyesinde kurulan özel ekip Çoban'ı bir süre takibe aldı.

    KAÇMAK İSTERKEN YAKALANDI

    Yaklaşık 1 ay süren çalışmalar sonrası firari emniyet müdürünün saklandığı adrese operasyon düzenleyen ekipler Çoban'ı kaçmak isterken kovalamaca sonucu yakaladı.

    Örgütün emniyet yapılanması içeresinde yer aldığı öğrenilen Çoban'ın 2016 yılından bu yana firari olduğu öğrenildi.

    TUTUKLANDI

    Zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklandı.

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