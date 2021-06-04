FETÖ'cü doktor Trabzon'da yakalandı

ByLock kullanıcısı olan ve FETÖ/PDY üyeliğinden kesinleşmiş hapis cezası bulunan doktor Avni Mustafa Ö., cezaevine teslim edildi.

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, önceden Karadeniz Teknik Üniversitesi’nde (KTÜ) öğretim görevlisi olarak görev yapan ve ByLock kullanıp Bank Asya’da hesap sahibi olduğu tespit edilen Avni Mustafa Ö. (38) hakkında çalışma başlattı.

FETÖ'CÜ DOKTOR ÇALIŞTIĞI HASTANEDE YAKALANDI

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) Silahlı Terör Örgütü’ne üye olduğu gerekçesiyle yargılandığı mahkemede 7 yıl 6 ay hapis cezasına çarptırılan Avni Mustafa Ö., çalıştığı özel bir hastanede yakalandı.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Mustafa Ö., emniyet ve adliyedeki işlemlerin tamamlanmasının ardından sağlık kontrollerinin ardından Beşikdüzü T Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu’na gönderildi.